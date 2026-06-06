Gana 1.200 euros en segundos y deja atónitos a todos con una resolución impecable

Pipe firmó una de las jugadas más destacadas de la jornada al resolver correctamente un panel cuando apenas quedaban opciones por descubrir. Su rapidez y seguridad le permitieron sumar 1.200 euros de una sola vez.

El momento se vivió con gran expectación durante La ruleta de la suerte, donde tanto los presentes en el plató como el propio concursante celebraron una resolución que cambió el rumbo de la partida en apenas unos segundos.

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