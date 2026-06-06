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Capítulo 576 de Sueños de libertad; 5 de junio: Tasio comunica la inesperada muerte de Gorito en la cárcel

SUEÑOS DE LIBERTAD

Una muerte inesperada lo sacude todo: Tasio recibe una noticia devastadora desde prisión

El anuncio de un fallecimiento cambia por completo el ánimo de varios personajes y añade un nuevo golpe emocional a una historia ya marcada por la tensión.

Tasio se convierte en protagonista de uno de los momentos más duros al comunicar una noticia que deja a todos profundamente afectados. La inesperada muerte de Gorito en la cárcel irrumpe de forma repentina y genera una fuerte conmoción entre quienes le conocían.

En el capítulo 576 de Sueños de libertad, el fallecimiento abre nuevas incógnitas y provoca reacciones cargadas de dolor. La noticia añade un nuevo foco de tensión emocional a una trama que continúa acumulando giros decisivos para sus protagonistas.

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