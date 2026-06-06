La fábrica recibe un inesperado balón de oxígeno: Andrés y Tasio encuentran una solución clave

La situación de la fábrica da un giro positivo gracias a un plan ideado por Andrés y Tasio. Su propuesta llega en un momento crítico y ofrece una alternativa para afrontar los problemas que amenazan la continuidad de la empresa.

En Sueños de libertad, esta noticia podría cambiarlo todo, a pesar de renunciar al apellido De la Reina. La iniciativa de ambos personajes se convierte en una de las tramas más relevantes de los próximos capítulos y devuelve el optimismo a quienes luchan por el futuro de la fábrica.

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