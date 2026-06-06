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Ferit, al límite por la fortuna familiar mientras la verdad de Seyran se complica: este domingo, en Una nueva vida

UNA NUEVA VIDA

Ferit afronta una doble crisis: el patrimonio familiar se tambalea mientras un secreto amenaza su futuro

Los próximos acontecimientos pondrán contra las cuerdas a Ferit, obligado a gestionar problemas económicos y personales que pueden cambiar el rumbo de su vida.

La presión aumenta para Ferit en un momento especialmente delicado para los Korhan. La fortuna familiar atraviesa una situación comprometida que obliga al protagonista a tomar decisiones decisivas para proteger el legado de los suyos.

En los nuevos episodios de Una nueva vida, la situación se complica aún más por la verdad relacionada con Seyran, un asunto que amenaza con alterar el equilibrio entre varios personajes. Los acontecimientos colocan a Ferit al límite y abren una etapa cargada de incertidumbre.

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