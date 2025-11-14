Tensión en la presentación del libro de Luis Rubiales: un hombre le lanza huevos y es detenido

La presentación del libro Matar a Rubiales, escrito por el expresidente de la Federación Española de Fútbol, se convirtió en un momento caótico tras el ataque de un hombre que le lanzó tres huevos. Rubiales reaccionó de inmediato y se abalanzó sobre el agresor antes de ser separado por los asistentes, ante la ausencia de agentes de seguridad.

Según Isabel Rábago, cercana al entorno del exdirigente, Rubiales actuó por miedo y por proteger a una mujer embarazada presente en el acto. El hombre responsable del lanzamiento fue finalmente detenido por las autoridades.