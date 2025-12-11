Roberto Leal pone humor al duelo de Manu y Rosa en La Pista con una canción infantil

Manu y Rosa se enfrentaron en La Pista con una sorpresa inesperada: adivinar una canción infantil. Roberto Leal bromeó antes de empezar: “Cojan palomitas porque esto va a ser divertido”.

Tras el fallo inicial de Rosa, Manu acertó con un pequeño matiz en la letra. El presentador confirmó su victoria entre risas, cerrando un duelo lleno de humor en Pasapalabra.