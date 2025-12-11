Rosa recuerda sus Navidades argentinas: calor, verano y sorpresa con la nieve

Rosa recordó en Pasapalabra que vivió en Argentina hasta los siete años, pasando allí sus primeras Navidades. “Allí hace calor”, comentó sobre la celebración en pleno verano.

La concursante explicó que le sorprendía ver nieve en los dibujos animados. Fue al llegar a Galicia cuando entendió que en este hemisferio la Navidad llega en invierno.