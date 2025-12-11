Antena3
Rosa recuerda cómo vivía las Navidades en su Argentina natal: “Allí hace calor”

Pasapalabra

Rosa recuerda sus Navidades argentinas: calor, verano y sorpresa con la nieve

La concursante contó cómo vivía estas fiestas en su infancia y la curiosa pregunta que le hacía a su madre sobre los dibujos animados.

Alberto Mendo
Rosa recordó en Pasapalabra que vivió en Argentina hasta los siete años, pasando allí sus primeras Navidades. “Allí hace calor”, comentó sobre la celebración en pleno verano.

La concursante explicó que le sorprendía ver nieve en los dibujos animados. Fue al llegar a Galicia cuando entendió que en este hemisferio la Navidad llega en invierno.

