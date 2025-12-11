Rosa y Manu protagonizan un Rosco que pasa de la igualdad a la incertidumbre

Manu comenzó El Rosco y, tras dos turnos idénticos con Rosa, la coruñesa marcó distancia con su velocidad, alcanzando un 21-10 al cerrar la primera vuelta.

Manu logró empatar, pero Rosa recuperó un as decisivo y se plantó con 22 aciertos. El madrileño quedó obligado a arriesgar en un final de infarto que terminó con victoria por la mínima.