¡Hay que arriesgarse! Manu, en la encrucijada tras el golpe final de Rosa en El Rosco

Pasapalabra

Rosa y Manu protagonizan un Rosco que pasa de la igualdad a la incertidumbre

Tras un inicio simétrico, Rosa aceleró y se plantó con 22 aciertos, obligando a Manu a arriesgar en un desenlace de máxima tensión. El bote de 2.488.000 euros elevó la presión del duelo.

Alberto Mendo
Publicado:

Manu comenzó El Rosco y, tras dos turnos idénticos con Rosa, la coruñesa marcó distancia con su velocidad, alcanzando un 21-10 al cerrar la primera vuelta.

Manu logró empatar, pero Rosa recuperó un as decisivo y se plantó con 22 aciertos. El madrileño quedó obligado a arriesgar en un final de infarto que terminó con victoria por la mínima.

