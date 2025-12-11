Publicidad
Pasapalabra
Rosa y Manu protagonizan un Rosco que pasa de la igualdad a la incertidumbre
Tras un inicio simétrico, Rosa aceleró y se plantó con 22 aciertos, obligando a Manu a arriesgar en un desenlace de máxima tensión. El bote de 2.488.000 euros elevó la presión del duelo.
Manu comenzó El Rosco y, tras dos turnos idénticos con Rosa, la coruñesa marcó distancia con su velocidad, alcanzando un 21-10 al cerrar la primera vuelta.
Manu logró empatar, pero Rosa recuperó un as decisivo y se plantó con 22 aciertos. El madrileño quedó obligado a arriesgar en un final de infarto que terminó con victoria por la mínima.