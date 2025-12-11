Carolina centenaria en clave dulce: el postre clásico que Joseba Arguiñano reinventa para los más golosos

Joseba Arguiñano recupera un postre histórico y lo transforma en una propuesta exquisita para quienes buscan un final dulce y vistoso. Las carolinas, elaboradas con su característico merengue, regresan a la mesa con un toque actual y muy accesible en Cocina abierta.

Subraya la importancia del termómetro para clavar el almíbar, único paso que exige especial atención. El resto fluye siguiendo sus indicaciones, lo que convierte esta receta en una opción ideal para lucirse sin complicaciones en cualquier celebración.