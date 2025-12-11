Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Carolina centenaria en clave dulce: el postre clásico que Joseba Arguiñano reinventa para los más golosos
El cocinero se adentra en la tradición para versionar unas carolinas de merengue con más de un siglo de historia, un bocado icónico que brilla por su sencillez y su precisión técnica.
Joseba Arguiñano recupera un postre histórico y lo transforma en una propuesta exquisita para quienes buscan un final dulce y vistoso. Las carolinas, elaboradas con su característico merengue, regresan a la mesa con un toque actual y muy accesible en Cocina abierta.
Subraya la importancia del termómetro para clavar el almíbar, único paso que exige especial atención. El resto fluye siguiendo sus indicaciones, lo que convierte esta receta en una opción ideal para lucirse sin complicaciones en cualquier celebración.