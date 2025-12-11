Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

¿Récord de Fran Perea en Pasapalabra? Hasta Roberto Leal le pide que se relaje

Pasapalabra

Fran Perea arrasa en Pasapalabra: pleno récord y Roberto Leal le pide que frene

El invitado se convirtió en protagonista absoluto tras completar el Una de Cuatro sin fallos y dejar al plató boquiabierto.

Alberto Mendo
Publicado:

Fran Perea firmó una actuación histórica en Pasapalabra. En el Una de Cuatro, comenzó la prueba y la terminó sin errores, acumulando 30 segundos para el equipo azul.

Roberto Leal bromeó sobre su rendimiento y le pidió que se relajara. Ni Rosa ni Laura tuvieron que intervenir en esta espectacular jugada.

Antena 3» Vídeos