¡Al rojo vivo! Rosa pilla desprevenido a Manu con su final inesperado en El Rosco

Pasapalabra

Rosa se la juega en El Rosco: dos aciertos decisivos y presión máxima para Manu

La concursante convirtió el final del duelo en un auténtico thriller con un movimiento inesperado que cambió el rumbo del programa.

Alberto Mendo
Cuando todo apuntaba a empate, Rosa tiró de valentía en Pasapalabra. Acertó dos respuestas seguidas, plantándose con 22 y dejando a Manu contra las cuerdas.

El giro final desató la tensión en el plató. Manu necesitaba remontar en segundos, pero la estrategia de Rosa convirtió el cierre en pura emoción.

