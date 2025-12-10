Rosa se la juega en El Rosco: dos aciertos decisivos y presión máxima para Manu

Cuando todo apuntaba a empate, Rosa tiró de valentía en Pasapalabra. Acertó dos respuestas seguidas, plantándose con 22 y dejando a Manu contra las cuerdas.

El giro final desató la tensión en el plató. Manu necesitaba remontar en segundos, pero la estrategia de Rosa convirtió el cierre en pura emoción.