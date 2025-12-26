Tensión latente en el despacho entre Cloe y Marta mientras lidian con sus sentimientos

En el último capítulo de Sueños de libertad, Cloe le dice a Marta que cree que “después de lo que pasó entre nosotras, no te sientes cómoda conmigo”, tras notar su actitud distante y cuestionar si sus sentimientos interfieren en su vida.

Marta responde que eso no es verdad y asegura que nunca ha permitido que lo personal afecte a lo profesional, dejando la incógnita sobre cómo evolucionará su vínculo.