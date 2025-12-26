Publicidad
ARGUIÑANO
Postre navideño irresistible de Eva Arguiñano: milhojas de turrón, receta fácil de aprovechamiento
Aprende a preparar unas deliciosas milhojas de turrón, una receta casera y perfecta para las fiestas, ideal para usar el turrón que te ha sobrado.
En esta receta navideña de milhojas de turrón, Eva Arguiñano te enseña paso a paso a hornear el hojaldre y preparar una crema suave con turrón de Jijona, leche, huevos y harina de maíz refinada, para montar un postre festivo y lleno de sabor.
La elaboración incluye precalentar el horno, espolvorear el hojaldre con azúcar, cocinar la crema de turrón hasta que espese y montar las capas con la crema entre las láminas de hojaldre, decorando con almendra fileteada y menta.