Postre navideño irresistible de Eva Arguiñano: milhojas de turrón, receta fácil de aprovechamiento

En esta receta navideña de milhojas de turrón, Eva Arguiñano te enseña paso a paso a hornear el hojaldre y preparar una crema suave con turrón de Jijona, leche, huevos y harina de maíz refinada, para montar un postre festivo y lleno de sabor.

La elaboración incluye precalentar el horno, espolvorear el hojaldre con azúcar, cocinar la crema de turrón hasta que espese y montar las capas con la crema entre las láminas de hojaldre, decorando con almendra fileteada y menta.