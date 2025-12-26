Antena3
Garbanzos con pollo y calabaza, de Arguiñano: "Para los que no sepáis qué hacer hoy"

ARGUIÑANO

Guiso exprés de garbanzos con pollo y calabaza al estilo Arguiñano, listo en 30 minutos

Karlos Arguiñano presenta un guiso fácil y nutritivo de garbanzos con pollo y calabaza, ideal para comidas rápidas y reconfortantes.

Karlos Arguiñano comparte una receta de garbanzos con pollo y calabaza perfecta para esos días en los que no sabes qué cocinar, asegurando que se puede tener en la mesa en solo 30 minutos con poco esfuerzo.

El guiso combina garbanzos remojados, jamoncitos de pollo, calabaza, patata y verduras en una olla rápida, salteando primero el pollo y luego cociendo todo junto hasta que esté jugoso y lleno de sabor.

