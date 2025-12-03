Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
Tensión entre Gabriel y su madre por su visita a Toledo
Gabriel reprocha a su madre que haya viajado a Toledo con el objetivo de cuestionarlo. El encuentro entre ambos está cargado de tensión.
Gabriel descubre que su madre ha estado en Toledo hablando de él y decide enfrentarse a ella directamente por lo ocurrido en Sueños de libertad.
Molesto por su comportamiento, le deja claro que no acepta que ponga en duda su palabra ni su posición. La conversación sube de tono rápidamente.