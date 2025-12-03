Antena 3 LogoAntena3
Gabriel se enfrenta a su madre... ¿por qué ha ido a Toledo a ponerle en entredicho?

SUEÑOS DE LIBERTAD

Tensión entre Gabriel y su madre por su visita a Toledo

Gabriel reprocha a su madre que haya viajado a Toledo con el objetivo de cuestionarlo. El encuentro entre ambos está cargado de tensión.

Gabriel descubre que su madre ha estado en Toledo hablando de él y decide enfrentarse a ella directamente por lo ocurrido en Sueños de libertad.

Molesto por su comportamiento, le deja claro que no acepta que ponga en duda su palabra ni su posición. La conversación sube de tono rápidamente.

