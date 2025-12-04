Publicidad
Cocina abierta de Karlos Arguiñano
Pan de aceite con aceitunas: la receta más sencilla de Joseba Arguiñano que triunfa en casa
Joseba Arguiñano presenta un pan casero de aceite de oliva con aceitunas perfecto para principiantes, fácil de preparar y con un resultado delicioso que además se congela sin perder calidad.
Joseba Arguiñano demuestra que elaborar pan casero puede ser accesible para todos con su propuesta de aceite de oliva y aceitunas. La masa se trabaja con rapidez y ofrece un resultado tierno y aromático, ideal para cualquier comida del día.
Este pan también destaca por su versatilidad, ya que congela muy bien tanto entero como en porciones. Basta con sacarlo del congelador y dejar que se descongele para disfrutarlo como recién hecho, manteniendo textura y sabor.