Así 'hablan' rumano Santiago Segura y Ernesto Sevilla: ¡un teléfono tan escacharrado como hilarante!

El Hormiguero

Risas desbordadas en El Hormiguero con el fallido teléfono rumano de Santiago Segura y Ernesto Sevilla

El cineasta y el actor visitan El Hormiguero para presentar La Navidad en sus manos 2 y acaban protagonizando un caótico y cómico reto lingüístico junto a Pablo Motos y Marron.

Alberto Mendo
Publicado:

Santiago Segura y Ernesto Sevilla acudieron al programa para hablar de su reencuentro en La Navidad en sus manos 2 y compartir divertidas anécdotas del rodaje. Su buen humor marcó toda la entrevista con Pablo Motos.

Después, ambos se lanzaron al reto del teléfono escacharrado en rumano junto a Marron. A pesar de los intentos y cambios de posición, el mensaje original terminó siempre incomprensible, generando un momento hilarante con Cosmin y Rober.

