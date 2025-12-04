Risas desbordadas en El Hormiguero con el fallido teléfono rumano de Santiago Segura y Ernesto Sevilla

Santiago Segura y Ernesto Sevilla acudieron al programa para hablar de su reencuentro en La Navidad en sus manos 2 y compartir divertidas anécdotas del rodaje. Su buen humor marcó toda la entrevista con Pablo Motos.

Después, ambos se lanzaron al reto del teléfono escacharrado en rumano junto a Marron. A pesar de los intentos y cambios de posición, el mensaje original terminó siempre incomprensible, generando un momento hilarante con Cosmin y Rober.