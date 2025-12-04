Torrente Presidente desata expectación: Santiago Segura avisa de que la sátira política hará “flipar” a sus seguidores

Durante su paso por El Hormiguero junto a Ernesto Sevilla para presentar La Navidad en sus manos 2, Santiago Segura compartió detalles del rodaje y protagonizó un momento inesperado al subirse a la mesa. También habló de Torrente Presidente, cuyo estreno llegará el 13 de marzo, asegurando que los seguidores del personaje “van a flipar”.

Segura reconoció que la nueva entrega incluirá una parodia política explícita. Ante la posibilidad de críticas, afirmó que “mucha gente anormal se lo tomará en serio”, insistiendo en que la película busca únicamente la risa y no pretende generar polémica.