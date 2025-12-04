Publicidad
La Voz
Los coaches de La Voz se enfrentan al reto de la caja y desatan risas inesperadas
Un divertido desafío detrás de las cámaras de La Voz puso a prueba el tacto y la imaginación de los coaches, que reaccionaron entre dudas, bromas y risas al descubrir los objetos ocultos en la caja.
Detrás de las cámaras de La Voz surgió un reto que revolucionó el ambiente: descubrir objetos misteriosos solo con el tacto. Sebastián Yatra fue el primero en caer y, tras dudar entre formas y texturas, terminó acertando que se trataba de un panda de peluche, quedándoselo con entusiasmo.
La diversión continuó con Malú, Pablo López y Mika enfrentándose a nuevos objetos como un ratón de juguete, una esponja o un juguete de perro. Entre risas, surgieron frases memorables, como el comentario de Mika que provocó la sorpresa de todos y un ambiente aún más distendido.