Apelio se lleva 98.000 euros en El 1% frente a sus dos rivales

En una final marcada por la tensión, los tres concursantes decidieron arriesgar y jugar la pregunta del 1% en lugar de asegurar 10.000 euros. La cuestión de lógica planteada por Arturo Valls exigía precisión absoluta, y las decisiones individuales dejaron claro que solo habría un ganador posible.

Tras escuchar las respuestas de cada uno, se confirmó que únicamente Apelio había acertado. El participante consiguió imponerse a Jorge y Laura y llevarse los 98.000 euros acumulados. La emoción final dejó al concursante celebrando su hazaña en El 1%, donde se coronó como vencedor en solitario.