Sueños de libertad
Tensión familiar y secretos al descubierto tras una trágica pérdida en Sueños de libertad
El próximo capítulo de Sueños de libertad llega cargado de emociones: un funeral, reproches entre padre e hijo y nuevas revelaciones que podrían cambiarlo todo.
En Sueños de libertad, Damián intenta acercarse a Tasio tras la muerte de Ángela, su madre. El joven, roto por el dolor, le reprocha no haber podido despedirse de ella y rechaza cualquier intento de reconciliación.
Mientras tanto, Gema descubre un moratón en el rostro de Digna, lo que obliga a la matriarca de los Merino a confesar una verdad impactante sobre la muerte de Jesús. La tensión crece y los secretos amenazan con salir a la luz.