Javier confiesa cómo vivió su mayor susto en Pasapalabra: "Hemos intentado recomponernos"

Javier ha superado uno de sus momentos más delicados desde que llegó a Pasapalabra. Acostumbrado a resolver con solvencia la Silla Azul, un error inesperado le ha obligado a reaccionar ante un Fer que consiguió prolongar el enfrentamiento.

Tras conservar su asiento, el madrileño ha explicado sus sensaciones a Roberto Leal. "Un lapsus así, nadie está libre de ello", ha reconocido, aliviado por haber podido recomponerse y evitar un segundo fallo que habría complicado todavía más su continuidad.

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