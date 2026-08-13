Un recuerdo de infancia lleva a Javier al triunfo en La Pista de Pasapalabra

Javier ha protagonizado uno de los momentos más entrañables de la tarde en Pasapalabra. Tras escuchar unos acordes de guitarra sin reconocer el tema, la frase "Cuando llega la alegre mañana" ha sido suficiente para activar su memoria.

El madrileño ha acertado La luna y el toro y ha sumado cuatro segundos. Ante la sorpresa de Roberto Leal por la versión de 1997, Javier ha explicado que su madre le cantaba la canción original, publicada en 1962, cuando era un bebé.

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