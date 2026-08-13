Javier roza la eliminación en Pasapalabra tras cometer un fallo inédito en 120 programas

La mala racha de Javier ha estado a punto de costarle su puesto en Pasapalabra. Tras 120 programas, el concursante ha cometido su primer error en la Silla Azul al confundir lectivo con laborable, dejando su continuidad en peligro.

Fer ha aprovechado el fallo y se ha mantenido firme durante varias preguntas, aumentando la tensión. Sin embargo, el aspirante ha terminado dudando y Javier ha recuperado la concentración necesaria para conservar su asiento y evitar su eliminación.

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