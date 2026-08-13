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PASAPALABRA
David se queda a las puertas de salvarse en AlaZ tras una decisión que cambia el duelo ante Javier
El concursante barcelonés alcanza los 23 aciertos de Javier, pero un fallo en el tramo decisivo le impide conseguir el empate que tenía al alcance de la mano.
Javier ha marcado el ritmo del duelo hasta plantarse con 23 letras en verde. David necesitaba cinco aciertos para salvarse y ha rozado la remontada, pero con 22 ha arriesgado en una respuesta y ha cometido un error.
El golpe ha sido aún mayor cuando, justo después, David ha acertado otra pregunta gracias al apellido de un cineasta. De haber elegido primero esa opción, habría empatado sin fallos. "No me lo puedo creer", ha lamentado al descubrir lo cerca que estuvo de cambiar el desenlace en Pasapalabra.
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