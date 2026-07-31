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YAS VERANO
La tensión crece en Ceuta mientras los vecinos alertan del impacto de la presión migratoria
Los residentes de distintos barrios expresan su inquietud por la situación que vive la ciudad y describen cómo la crisis migratoria está afectando a su día a día.
La preocupación aumenta entre los vecinos de Ceuta ante la evolución de la crisis migratoria. En YAS Verano, varios residentes explican cómo perciben la situación en las calles y muestran su inquietud por las consecuencias que está teniendo en diferentes zonas de la ciudad.
Los testimonios recogen el malestar de quienes aseguran que la presión migratoria se ha intensificado y reclaman soluciones ante un escenario que consideran cada vez más complicado. El programa aborda la situación a través de las experiencias de los propios vecinos.
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