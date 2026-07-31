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¡Se lleva el coche! Ignacio pone el broche final a su racha de buena suerte con el mejor premio de La ruleta

¡Se lleva el coche! Ignacio pone el broche final a su racha de buena suerte con el mejor premio de La ruleta

LA RULETA DE LA SUERTE

Ignacio culmina un programa redondo y consigue llevarse el coche en La ruleta de la suerte

Después de una brillante participación, el concursante pone el broche de oro a su paso por La ruleta de la suerte al conquistar el premio final y marcharse con un coche.

Marta Jorge
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Ignacio completa una actuación sobresaliente en La ruleta de la suerte al resolver con éxito el panel final y hacerse con el coche. Su acierto culmina un programa en el que demuestra seguridad y acierto en los momentos decisivos.

El concursante celebra un desenlace soñado tras superar el último reto del concurso. Con este premio, firma una participación memorable y se convierte en el gran protagonista de la entrega.

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