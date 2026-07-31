El Arrebato su pareja Rocío pone fin a su matrimonio tras más de 30 años juntos

El Arrebato y Rocío han decidido poner fin a su matrimonio después de casi cuatro décadas de relación. Según ha desvelado Pilar Vidal en el programa, el desgaste acumulado con el paso de los años habría llevado a la pareja a iniciar un proceso de divorcio tras toda una vida compartida.

Aunque la separación parecía desarrollarse de forma cordial, las negociaciones entre ambas partes no estarían siendo sencillas. El cantante habría ofrecido una vivienda que tienen en común, mientras Rocío solicita una pensión vitalicia, con los respectivos abogados intentando alcanzar un acuerdo.

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