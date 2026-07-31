PADRE NO HAY MÁS QUE UNO, LA SERIE

Las abuelas revolucionan a los Vicho y ponen a prueba la paciencia de Mateo

La llegada de las abuelas coincide con el estreno en el nuevo colegio y convierte la casa de los Vicho en un auténtico caos, obligando a Mateo y Helena a afrontar nuevos desafíos familiares.