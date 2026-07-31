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PADRE NO HAY MÁS QUE UNO, LA SERIE
Las abuelas revolucionan a los Vicho y ponen a prueba la paciencia de Mateo
La llegada de las abuelas coincide con el estreno en el nuevo colegio y convierte la casa de los Vicho en un auténtico caos, obligando a Mateo y Helena a afrontar nuevos desafíos familiares.
El primer día de colegio y la convivencia con las abuelas complican todavía más la adaptación de la familia Vicho a su nueva vida. Sus intentos por ayudar terminan generando más confusión, con propuestas como la educación basada en el horóscopo o recetas poco convencionales.
Mateo y Helena deberán lidiar con una situación cada vez más descontrolada mientras intentan mantener el equilibrio en casa. Los nuevos episodios muestran cómo la convivencia familiar vuelve a ponerse al límite con la irrupción de estas inesperadas aliadas en Padre no hay más que uno, la serie.
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