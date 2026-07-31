Ignacio firma un panel para el recuerdo y se lleva 7.450 euros en una espectacular jugada en La ruleta de la suerte

Ignacio sorprende en La ruleta de la suerte con una resolución impecable que le reporta 7.450 euros en un solo panel. Su acierto y la cantidad conseguida convierten la jugada en uno de los momentos más llamativos del programa.

La brillante actuación del concursante deja asombrados tanto al plató como a los espectadores. Gracias a ese panel, Ignacio firma una de las mejores jugadas recientes del concurso y se convierte en el gran protagonista del programa.

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