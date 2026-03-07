Tensión en la colonia: Tasio busca reconciliarse mientras Paula deja claro su límite

El capítulo revela cómo Paula rechaza acercarse de nuevo a Tasio, recordándole que no piensa entrometerse en su relación con Carmen. La asistenta insiste en no sobrepasar los límites pese a las disculpas del joven, añadiendo tensión a la historia que desarrolla Sueños de libertad.

Mientras tanto, otros protagonistas enfrentan sus propios desafíos: Digna y Damián siguen sin poder fijar fecha para su boda y Gabriel lidia con el chantaje de Beatriz. En la colonia, Mabel intenta adaptarse a su nueva vida y el joven Miguel percibe cambios en la actitud de su madre tras retomar el trabajo con él.