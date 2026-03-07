Antena3
Capítulo 513 de Sueños de libertad; 6 de marzo: Tasio le pide perdón a Paula, pero ella decide mantener las distancias con él

SUEÑOS DE LIBERTAD

Tensión en la colonia: Tasio busca reconciliarse mientras Paula deja claro su límite

Tras su último desencuentro, Tasio intenta enmendar la situación con Paula, pero ella se mantiene firme en su decisión de marcar distancia, complicando aún más la trama emocional

El capítulo revela cómo Paula rechaza acercarse de nuevo a Tasio, recordándole que no piensa entrometerse en su relación con Carmen. La asistenta insiste en no sobrepasar los límites pese a las disculpas del joven, añadiendo tensión a la historia que desarrolla Sueños de libertad.

Mientras tanto, otros protagonistas enfrentan sus propios desafíos: Digna y Damián siguen sin poder fijar fecha para su boda y Gabriel lidia con el chantaje de Beatriz. En la colonia, Mabel intenta adaptarse a su nueva vida y el joven Miguel percibe cambios en la actitud de su madre tras retomar el trabajo con él.

