“Tendrás una vida larga”: Rappel lee las cartas a Pablo Motos en El Hormiguero

Rappel visitó El Hormiguero y compartió cómo fueron sus inicios en el mundo de la adivinación antes de protagonizar uno de los momentos más increíbles de la noche… ¡leerle las cartas a Pablo Motos!

Durante la lectura, le auguró una vida larga, estabilidad personal y éxito profesional. También aseguró que atravesaba una etapa clave, marcada por el liderazgo, la responsabilidad y las inevitables envidias.