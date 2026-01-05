Publicidad
El Hormiguero
“Tendrás una vida larga”: Rappel lee las cartas a Pablo Motos en El Hormiguero
El vidente se sentó junto al presentador en El Hormiguero para analizar su futuro personal y profesional.
Rappel visitó El Hormiguero y compartió cómo fueron sus inicios en el mundo de la adivinación antes de protagonizar uno de los momentos más increíbles de la noche… ¡leerle las cartas a Pablo Motos!
Durante la lectura, le auguró una vida larga, estabilidad personal y éxito profesional. También aseguró que atravesaba una etapa clave, marcada por el liderazgo, la responsabilidad y las inevitables envidias.