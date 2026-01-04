Rosa reflexiona sobre sus altibajos en 2025 y celebra un año inolvidable

Rosa ha hecho balance de su 2025 en Pasapalabra, describiéndolo como “absolutamente inefable, y, por supuesto, inolvidable” tras vivir “altos y bajos” a lo largo de las semanas en el programa de Antena 3. La concursante coruñesa asegura que acaba el año “feliz e infinitamente agradecida por todo lo vivido, experimentado y aprendido”, un mensaje que ha compartido con sus seguidores en redes sociales.

Aunque entre sus deseos para 2026 está conseguir salud y el ansiado bote del concurso, Rosa también subraya el valor de las experiencias acumuladas y el cariño de la audiencia que la ha acompañado en su trayectoria durante todo el año. Estos sentimientos refuerzan su conexión con el público de Pasapalabra.