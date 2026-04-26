Tasio se encara con Paula y lanza una petición desesperada a Damián para recuperar su puesto

La situación laboral de Tasio ha llegado a un punto crítico tras su tensa discusión con Paula, a quien no ha dudado en recriminarle su actitud en los últimos días. Ante la falta de apoyos, el joven ha decidido jugar su última carta acudiendo al despacho principal para suplicar que le readmitan. La desesperación es evidente en su rostro mientras trata de demostrar que su compromiso con el negocio familiar sigue intacto a pesar de los errores cometidos.

El próximo capítulo de Sueños de libertad muestra cómo Damián se debate entre la disciplina y la compasión ante las palabras del empleado. Mientras tanto, el conflicto con Paula sigue escalando, generando un ambiente de hostilidad que afecta al resto de los trabajadores de la colonia. Esta encrucijada marcará el futuro profesional del protagonista, quien está dispuesto a todo con tal de no perder su medio de vida y limpiar su nombre ante la familia.