J Kbello revoluciona el plató con el abanico de Locomía y un despliegue visual de los noventa

La energía se ha apoderado del escenario con una actuación que ha destacado por su dinamismo y fidelidad visual. j Kbello ha aceptado el reto de imitar el estilo único del grupo ibicenco, manejando los famosos abanicos con una soltura que ha impresionado tanto al público como al jurado. La puesta en escena, llena de color y hombreras, ha conseguido capturar la esencia festiva y vanguardista que definió el éxito de la formación original.

Durante esta entrega de Tu cara me suena, la interpretación de 'Loco Vox' se ha convertido en un auténtico espectáculo que ha puesto a bailar a todos los presentes. El artista no solo ha cumplido con la parte vocal, sino que ha mantenido la intensidad física necesaria para ejecutar los pasos más reconocibles de la banda. Los investigadores han valorado positivamente la capacidad de superación del joven, quien ha demostrado una versatilidad absoluta al adaptarse a un registro tan específico y exigente.