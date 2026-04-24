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El Hormiguero
Cristina Pardo prepara su nueva etapa televisiva con un salto al prime time de Antena 3
La periodista afronta un cambio decisivo en su carrera tras dos décadas vinculada a laSexta, mostrando su entusiasmo por un nuevo reto profesional en una franja clave de la televisión.
Cristina Pardo ha compartido su ilusión por iniciar una nueva etapa en prime time, dejando atrás su larga trayectoria en laSexta tras 20 años de trabajo continuado en la cadena.
Durante su visita a El Hormiguero, la periodista ha explicado cómo vive este cambio profesional, destacando la emoción y la responsabilidad que supone afrontar este nuevo desafío televisivo.