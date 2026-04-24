Cristina Pardo prepara su nueva etapa televisiva con un salto al prime time de Antena 3

Cristina Pardo ha compartido su ilusión por iniciar una nueva etapa en prime time, dejando atrás su larga trayectoria en laSexta tras 20 años de trabajo continuado en la cadena.

Durante su visita a El Hormiguero, la periodista ha explicado cómo vive este cambio profesional, destacando la emoción y la responsabilidad que supone afrontar este nuevo desafío televisivo.