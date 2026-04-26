Edurne, Orozco, Fonsi y Ana Mena advierten: el nivel de los pequeños artistas supera todas las expectativas

La expectación es máxima ante el inicio de una etapa que los propios protagonistas definen como algo que está fuera de la liga por la calidad de las voces presentadas. Los jueces coinciden en que la pureza y la técnica de los niños en esta ocasión han elevado el listón, obligándoles a luchar con más fuerza que nunca para conseguir las mejores voces para sus respectivos equipos.

El regreso de La Voz Kids supone un despliegue de emociones donde la competitividad sana entre Edurne, Orozco, Fonsi y Ana Mena será el eje central de las galas. Los coaches nos adelantan todo lo que viene en una entrega cargada de sorpresas, bloqueos estratégicos y una conexión humana que convierte a este formato en un referente del entretenimiento musical. La magia del escenario se renueva con promesas que, a pesar de su corta edad, demuestran un dominio escénico asombroso.