Jesulín de Ubrique sorprende con su faceta más sensible al ritmo de 'Un velero llamado libertad'

La transformación del torero en esta nueva gala ha dejado boquiabiertos a los miembros del jurado y al público presente. Al ponerse en la piel de José Luis Perales, el concursante ha logrado transmitir una vulnerabilidad inédita, cuidando cada matiz vocal en la interpretación del mítico tema. La puesta en escena, sobria y elegante, acompañó perfectamente el tono nostálgico de la canción, permitiendo que el protagonista luciera su capacidad interpretativa más allá del humor.

La participación del diestro en Tu cara me suena está permitiendo descubrir registros vocales que pocos imaginaban, especialmente al enfrentarse a clásicos como 'Un velero llamado libertad'. Tras la actuación, los jueces destacaron el esfuerzo por captar la esencia del cantautor conquense, logrando uno de los momentos más memorables de la noche. El público recompensó con una gran ovación este giro hacia la emotividad que confirma la versatilidad del invitado en el escenario.