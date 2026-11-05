Tasio desafía a Damián por su amor con Paula y termina expulsado de casa en Sueños de libertad

La relación entre Tasio y Paula ha provocado una nueva crisis familiar en Sueños de libertad. Damián ha descubierto que su hijo sigue con la joven y le ha recriminado tanto su decisión como haberle mentido sobre la carta que supuestamente escribió a Carmen.

Lejos de arrepentirse, Tasio ha defendido sus sentimientos y ha recordado a su padre sus propias infidelidades y las relaciones prohibidas de sus hermanos. Las acusaciones han terminado por desbordar a Damián, que ha decidido echarlo de casa.