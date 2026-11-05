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Tasio saca los trapos sucios de su padre tras confesarle que mantiene una relación con Paula

Tasio saca los trapos sucios de su padre tras confesarle que mantiene una relación con Paula: “Usted también le fue infiel a su mujer”

SUEÑOS DE LIBERTAD

Tasio desafía a Damián por su amor con Paula y termina expulsado de casa en Sueños de libertad

El enfrentamiento entre padre e hijo estalla cuando Tasio reconoce que sigue enamorado de Paula y reprocha a Damián su pasado y su falta de comprensión.

Julia Zapata López
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La relación entre Tasio y Paula ha provocado una nueva crisis familiar en Sueños de libertad. Damián ha descubierto que su hijo sigue con la joven y le ha recriminado tanto su decisión como haberle mentido sobre la carta que supuestamente escribió a Carmen.

Lejos de arrepentirse, Tasio ha defendido sus sentimientos y ha recordado a su padre sus propias infidelidades y las relaciones prohibidas de sus hermanos. Las acusaciones han terminado por desbordar a Damián, que ha decidido echarlo de casa.

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