Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López sacan su lado más divertido en La Voz: ¡así presumen de sus talents!

La competición de La Voz está cada vez más emocionante y los coaches tienen claro que quieren llevar a sus talents hasta la victoria. Para demostrarlo, han participado en un original desafío en el que debían improvisar sus alegatos con palabras concretas.

Lola Índigo ha presumido de la energía imparable de su equipo, mientras que Melendi ha sorprendido con una defensa llena de humor. Mika y Pablo López también se han sumado a este divertido reto que ha puesto a prueba la creatividad de los cuatro artistas.