Moisés rompe su maldición en Pasapalabra: Roberto Leal desvela que llevaba diez derrotas seguidas en Pasapalabra

La última victoria de Moisés en Pasapalabra ha dejado al descubierto un dato inesperado. Roberto Leal ha revelado que el concursante llevaba diez programas consecutivos sin conseguir un triunfo, acumulando empates y derrotas frente a David.

Pese a esta mala racha, el riojano ha seguido demostrando su gran nivel en AlaZ y ha conseguido mantenerse en el concurso. Lejos de preocuparse por la estadística, Moisés ha reaccionado con humor, asegurando que lo importante era seguir en el equipo azul. ¡Una forma de quitarle hierro a su sequía de victorias!