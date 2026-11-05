El guiño de Roberto Leal a Chenoa en Pasapalabra tras el pleno de Moisés en La Pista: ¿por qué no ha vuelto?

La rapidez de Moisés ha vuelto a ser decisiva en La Pista de Pasapalabra. Aunque David también había identificado la canción desde el primer fragmento, su rival se ha adelantado con el pulsador y ha conseguido el pleno interpretando el estribillo de un éxito de Chenoa.

El acierto ha llevado a Roberto Leal a recordar que la artista fue una de las madrinas de la nueva etapa del concurso. Sin embargo, no ha vuelto desde aquellos primeros programas, una ausencia sobre la que el presentador ha bromeado aprovechando la letra de la canción.