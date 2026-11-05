Un error en la O pone contra las cuerdas a Moisés en Pasapalabra: David tiene la victoria a un solo acierto

Un fallo aparentemente sencillo ha marcado el duelo entre Moisés y David en Pasapalabra. El riojano se ha equivocado en la letra O por no tener en cuenta la longitud de la palabra, un tropiezo que él mismo ha lamentado.

Pese al error, Moisés ha conseguido recuperarse y completar su participación con 22 aciertos. Sin embargo, el fallo le ha dejado en una situación delicada: David tenía 21 respuestas correctas y una última oportunidad para decidir el duelo. ¿Conseguirá el barcelonés aprovechar su ventaja o resistirá Moisés?