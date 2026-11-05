Juli Fábregas improvisa un inglés imposible en Pasapalabra y provoca las carcajadas de Roberto Leal

La Pista de Pasapalabra ha vivido uno de sus momentos más cómicos gracias a Juli Fábregas. Sin reconocer la canción, el actor ha comenzado a improvisar letras y tararear melodías con total seguridad, aunque sus respuestas no tenían nada que ver con el tema.

Cuando finalmente ha identificado la música, ha intentado salir del paso inventándose palabras en inglés. Sin embargo, ni Roberto Leal ni Rocío, su pareja y miembro del equipo del programa, se han dejado engañar. ¡Ni siquiera las pistas finales han conseguido darle la victoria frente a Alejandra Osborne!