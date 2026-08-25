Sonsoles Ónega regresa a las tardes con fecha confirmada: así será el estreno de su quinta temporada

Sonsoles Ónega está preparada para regresar a Antena 3 el próximo lunes 31 de agosto. La presentadora vuelve después del verano para iniciar una nueva etapa al frente de un formato que alcanza ya su quinta temporada.

Así, Y ahora Sonsoles afronta el nuevo curso con su apuesta por la actualidad y el entretenimiento. El regreso de Ónega marca el arranque de una temporada que volverá a ocupar su espacio habitual en las tardes de la cadena.

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