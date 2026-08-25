Pablo López emerge de un submarino con un objetivo claro: conquistar las mejores voces del talent musical

Pablo López se sumerge en una nueva aventura para presentar su regreso como coach. En su tráiler oficial, el artista emerge de un submarino dispuesto a localizar las voces que quiere incorporar a su equipo durante la nueva edición.

El malagueño vuelve a ocupar uno de los sillones de La Voz con una declaración de intenciones: “Te quiero en mi equipo”. Pablo López afronta así una nueva temporada decidido a conquistar a los talents y reunir las mejores voces para competir por la victoria.

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