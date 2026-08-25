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LA VOZ
Pablo López emerge de un submarino con un objetivo claro: conquistar las mejores voces del talent musical
El cantante protagoniza una espectacular misión bajo el agua antes de regresar al sillón de coach, decidido a formar un equipo capaz de llevarle hasta la victoria.
Pablo López se sumerge en una nueva aventura para presentar su regreso como coach. En su tráiler oficial, el artista emerge de un submarino dispuesto a localizar las voces que quiere incorporar a su equipo durante la nueva edición.
El malagueño vuelve a ocupar uno de los sillones de La Voz con una declaración de intenciones: “Te quiero en mi equipo”. Pablo López afronta así una nueva temporada decidido a conquistar a los talents y reunir las mejores voces para competir por la victoria.
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