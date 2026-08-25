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Y AHORA SONSOLES
Pablo Martín y Marta Cabezas, sobre el autismo de su hijo: “No habla”
La pareja comparte cómo está viviendo la evolución de su hijo y habla abiertamente de su experiencia familiar tras conocer el diagnóstico de autismo del pequeño.
Pablo Martín y Marta Cabezas han hablado sobre el autismo de su hijo y los avances que está experimentando. La pareja se ha sincerado sobre este proceso y sobre cómo afrontan en familia una realidad que forma parte de su día a día.
Durante su intervención en Y ahora Sonsoles, ambos han compartido cómo es la vida de su pequeño: “Él no habla”. La pareja ha relatado su experiencia y la evolución de su hijo, poniendo el foco en lo positivo.
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