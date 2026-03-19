Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
La tarta de franchipán de cacao de Eva Arguiñano: receta fácil y perfecta para sorprender
Un postre casero, sencillo y consistente que combina hojaldre y crema de almendra con cacao, ideal para celebraciones como el Día del Padre y para quienes buscan un dulce diferente.
Eva Arguiñano propone una tarta de franchipán de cacao fácil de preparar y con una textura consistente, pensada para sorprender en ocasiones especiales. La receta destaca por su sencillez y por el equilibrio entre el hojaldre y el relleno.
Uno de los puntos clave está en el horneado: el hojaldre debe quedar dorado por todas sus partes para asegurar una cocción completa. Además, se puede elegir entre almendra blanqueada o con piel según el acabado deseado.