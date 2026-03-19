La tarta de franchipán de cacao de Eva Arguiñano: receta fácil y perfecta para sorprender

Eva Arguiñano propone una tarta de franchipán de cacao fácil de preparar y con una textura consistente, pensada para sorprender en ocasiones especiales. La receta destaca por su sencillez y por el equilibrio entre el hojaldre y el relleno.

Uno de los puntos clave está en el horneado: el hojaldre debe quedar dorado por todas sus partes para asegurar una cocción completa. Además, se puede elegir entre almendra blanqueada o con piel según el acabado deseado.