La tarta de avellanas de Karlos Arguiñano que triunfa con pocos ingredientes y un sencillo horneado

Las avellanas son las grandes protagonistas de este postre, que también lleva huevos, azúcar y sémola de trigo. Para preparar la masa, Arguiñano monta por separado las yemas y las claras antes de mezclar todos los ingredientes con movimientos envolventes.

El cocinero hornea la tarta a 180 grados durante 35 minutos y recomienda no triturar demasiado las avellanas. Dejarlas granulosas, en lugar de convertirlas en polvo o pasta, permite conseguir una tarta con más textura. No te pierdas la receta entera en Cocina abierta con Karlos Arguiñano.