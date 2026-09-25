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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
La tarta de avellanas de Karlos Arguiñano que triunfa con pocos ingredientes y un sencillo horneado
Karlos Arguiñano prepara una tarta de avellanas a petición de una espectadora, una receta tradicional y sencilla que consigue una textura especial gracias a un pequeño truco.
Las avellanas son las grandes protagonistas de este postre, que también lleva huevos, azúcar y sémola de trigo. Para preparar la masa, Arguiñano monta por separado las yemas y las claras antes de mezclar todos los ingredientes con movimientos envolventes.
El cocinero hornea la tarta a 180 grados durante 35 minutos y recomienda no triturar demasiado las avellanas. Dejarlas granulosas, en lugar de convertirlas en polvo o pasta, permite conseguir una tarta con más textura. No te pierdas la receta entera en Cocina abierta con Karlos Arguiñano.