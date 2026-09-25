Alejandro Amenábar desvela cómo desapareció uno de sus siete Premios Goya tras una noche de celebración

La visita de Alejandro Amenábar a El Hormiguero ha dejado una curiosa anécdota sobre sus Premios Goya. Pablo Motos le ha preguntado cómo consiguió perder una de las siete estatuillas que había ganado aquella noche.

Según ha explicado, su equipo no esperaba conseguir tantos premios y decidió ir a celebrarlo a un bar de Malasaña, donde dejaron los Goya apoyados en una esquina. Ya de madrugada, Amenábar se dio cuenta de que faltaba uno.